وزير الرياضة يشهد انطلاق النسخة الأولى من قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي

في إطار اهتمام الدولة بتعزيز دور الإعلام في توعية الشباب وتنمية مهاراتهم، افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة فعاليات النسخة الأولى من قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي، تحت شعار “إعلام يلهم.. شباب يبدع"، والتي تقام تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء وجامعة الدول العربية.

حضر الافتتاح السفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية نيابة عن الأمين العام أحمد أبو الغيط، والسفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة، والدكتور إسماعيل عبد الغفار فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بالإضافة إلى عدد من السفراء والشخصيات العامة وكبار الإعلاميين العرب والمصريين.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على أهمية قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي في ظل التحولات الكبيرة التي يشهدها مجال الإعلام، مشيراً إلى أن هذه القمة تمثل خطوة مهمة نحو تدريب وتأهيل الشباب للتعامل مع هذا التطور الإعلامي السريع.

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن الإعلام هو شريك رئيسي في عملية التنمية المستدامة التي تشهدها مصر، ويواكب ثورة التطوير في مختلف القطاعات، مشدداً على دور الإعلام في بناء وعي الشباب وتوجيههم نحو مستقبل أفضل.

وقال صبحي: “إن تعزيز المهارات الإعلامية للشباب المصري والعربي هو جزء من رؤية الدولة لتحقيق التنمية، حيث يسهم الإعلام في تشكيل الوعي وبناء الرأي العام، خاصة في ظل التحديات التي تواجه المجتمعات في هذا العصر المتسارع.”

من جهتها، أشارت السفيرة هيفاء أبو غزالة إلى أهمية دعم الشباب العربي لإكسابهم المهارات والخبرات العملية والعلمية اللازمة لمواجهة التحديات المعاصرة، مثل المعلومات المغلوطة ومشكلات التحصيل العلمي، وأكدت على أهمية الإعلام كأداة أساسية لتعزيز الوعي المجتمعي في ظل عصر التكنولوجيا المتقدمة.

وأضاف الدكتور إسماعيل عبد الغفار فرج أن القمة تمثل فرصة لتعزيز مهارات شباب الإعلاميين وإبراز أهم التطورات في صناعة الإعلام العربي، مؤكداً أن الإعلام يلعب دورًا محوريًا في بناء المجتمعات وصناعة الوعي، لا سيما في ظل التطور التكنولوجي المتسارع وتأثيره على المستويين الرسمي والشعبي.



كما دعا طارق سعده، نقيب الإعلاميين، الشباب العربي إلى الاستفادة من هذه القمة، مشددًا على أهمية الإعلام الصادق في بناء الرأي العام، ومؤكداً أن الجيل الجديد من الإعلاميين يجب أن يكون قادرًا على التفاعل مع العصر الرقمي الجديد بسرعة وكفاءة.



وتتضمن فعاليات القمة مجموعة من الجلسات النقاشية وورش العمل حول أحدث المواضيع الإعلامية على الساحة العربية، تحت إشراف نخبة من كبار الإعلاميين والمدربين. وتهدف هذه الجلسات إلى تطوير مهارات الإعلاميين الشباب، وإكسابهم الخبرات الضرورية للتفاعل مع تحديات الإعلام المعاصر.