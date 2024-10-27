هند صبري: كنت دايما اختيار ثاني

أكدت الفنانة هند صبري أنها كانت دائما عند المخرجين اختيار ثاني، وليس الأول، وهو من الصدف التي جعلتها تدخل عالم التمثيل، حيث قالت خلال ندوتها اليوم على مسرح سيني جونة ضمن فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي: دخلت عالم التمثيل صدفة وأنا أبلغ من العمر 14 سنة، عندما راني صديق والدي ورشحني للعمل في فيلم صمت القصور، بدون سعي من جهتي للتمثيل، وبالفعل قمت باختبار تجارب الأداء، وكنت الاختيار الثاني للمخرج.

وبعد عرض الفيلم في مهرجان قرطاج السينمائي، قابلت المخرجة ايناس الدغيدي التي كانت عضو لجنة تحكيم في المهرجان، وبعد شهرين تلقيت مكالمة هاتفية من سفارة المغرب في تونس يخبروني أن إيناس الدغيدي تريد محادثتي، وبالفعل تحدثت معها وسافرت إلى مصر، وكنت اختيار ثاني لها، بعد اعتذار ممثلة أخرى استعانت بي لتجسيد الدور في فيلم مذكرات مراهقة.