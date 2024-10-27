القبض على المتهم بالوقوف على سلم جرار أحد القطارات والتسبب في تعطله بالقليوبية

تمكنت مديرية أمن القليوبية من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي، يظهر فيه قيام أحد الأشخاص بالوقوف على سلم جرار أحد القطارات بالقليوبية والتسبب في تعطل القطار.

وتبين أنه أثناء مغادرة أحد القطارات من محطة منشية الجبل الأصفر بدائرة قسم شرطة الخانكة في محافظة القليوبية قام أحد الأشخاص بالقفز على الجرار الخاص بالقطار مما أدى إلى تعطل حركة سير القطار.

وتوصلت تحريات مباحث القليوبية إلى تحديد الشخص المتهم وألقت قوة أمنية من مباحث مركز شرطة الخانكة القبض عليه وتبين أنه "عامل"، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بقصد نشر مقطع الفيديو على مواقع التواصل الإجتماعي لتحقيق مكاسب مالية، كما جرى ضبط الشخص القائم على تصوير مقطع الفيديو وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتداول رواد ومواقع التواصل الاجتماعي على صفحات التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو يظهر خلاله شخص اثناء وقوفه على سلم جرار قطار بمنطقة الجبل الأصفر بالخانكة، ما أدى إلى توقف وتعطل القطار.