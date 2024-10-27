رئيس هيئة النيابة الإدارية يستقبل مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد لبحث سبل التعاون

استقبل المستشار عبد الراضي صِدِّيق - رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأحد، الوكيل أول دكتور محمد سلامة - مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.

جاء ذلك في حضور المستشار الدكتور محمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشارة بريهان محسن - مدير وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، والمستشار أحمد عبد البديع - مدير مكتب رئيس الهيئة، والمستشار محمد صلاح مهنا - مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم.

شهد اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين النيابة الإدارية والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد؛ بما يدعم الجهود المبذولة من الجانبين لإعلاء قيم النزاهة والشفافية وسيادة القانون، والمضي قدمًا في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة (٢٠٣٠) والمرحلة الثالثة للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (٢٠٢٣-٢٠٣٠).

وعقب ذلك استضافت وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة برئاسة المستشارة بريهان محسن، الوكيل أول دكتور محمد سلامة، في الندوة التي عقدتها الوحدة برعاية المستشار عبد الراضي صِدِّيق - رئيس الهيئة، تحت عنوان "استراتيجية الدولة لمكافحة الفساد" وذلك بمقر رئاسة الهيئة بالسادس من أكتوبر، بحضور عدد (١٠٠) من أعضاء النيابة الإدارية من مختلف الدرجات القضائية.

وستهلت فعّاليات الافتتاح بكلمة المستشارة بريهان محسن - مديرة الوحدة، أعربت فيها عن خالص شكرها وتقديرها للمستشار رئيس الهيئة؛ لرعايته لهذه الندوة ودعمه المستمر لوحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة.

كما وجهت الشكر لوكيل أول دكتورمدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، وأكدت على الدور بالغ الأهمية للأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، وأهمية تظافر الجهود من كافة الجهات والمؤسسات القضائية والرقابية لتحقيق الأهداف المنشودة لمكافحة الفساد وإعلاء سيادة القانون.

وفي كلمته رحب الدكتور محمد سلامة -مدير الأكاديمية- بالحضور، ونقل إليهم تحيات الوزير عمرو عادل - رئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس مجلس إدارة الأكاديمية، ووكيل أول خالد عبدالرحمن - مساعد رئيس الهيئة لشئون الأكاديمية، ومجلس إدارة الأكاديمية، مؤكداً على أهمية التعاون المشترك بين النيابة الإدارية والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد في مكافحة الفساد.

واستعرض خلال الندوة عدة محاور شملت: مفهوم الفساد والأصل التاريخي لمصطلح الفساد، أثر الفساد على الأفراد والمجتمعات، دور هيئة الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد، الأدوات الرقابية لسلطات الدولة المصرية، الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، جهود الأكاديمية الوطنية في مكافحة الفساد على المستوى المحلي والدولي، دور الإتفاقيات الدولية في منع الفساد والوقاية منه.

أعقب ذلك مناقشة مفتوحة بين المنصة والحضور من الأعضاء، وتسليم الحاضرين شهادات المشاركة في الندوة.

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