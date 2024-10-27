مكتبة الإسكندرية تحتفل بيوم السلام العالمي

نظمت مكتبة الإسكندرية من خلال إدارة الزيارات التابعة لقطاع العلاقات الخارجية والإعلام، محاضرة بعنوان "اجعل السلام الداخلي رفيقك" احتفالاً بيوم السلام العالمي، وذلك بحضور عدد من طلاب المدارس بالإسكندرية.

ألقت المحاضرة الدكتورة هاجر سلام؛ أخصائي الصحة النفسية، حيث قدمت شرحًا مبسطًا لمفهوم السلام الداخلي، وأهميته الكبرى في حياة الشباب، كما سلطت الضوء على كيفية تأثير السلام الداخلي على الصحة النفسية والعلاقات الاجتماعية، خاصة في مواجهة التحديات اليومية.

وتناولت المحاضرة استراتيجيات التعامل مع التحديات النفسية، بما في ذلك التنمر بجميع أشكاله، حيث قدمت الدكتورة هاجر سلام نصائحها العملية حول كيفية التصدي للتنمر، وكيفية بناء الثقة بالنفس والاعتماد على الدعم الاجتماعي.

وفى نهاية المحاضرة تم طرح مجموعة من الأسئلة على الحضور من الطلاب، حيث تم تسليط الضوء على تجارب الطلاب الشخصية المتعلقة بالتنمر، وتشجعهم على مشاركة قصصهم وتجاربهم، بهدف تعزيز الوعي بأهمية التضامن والدعم المتبادل بين الطلاب، والتأكيد على ضرورة التحلي بالشجاعة في مواجهة التحديات.