ads
الأحد 27 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مكتبة الإسكندرية تحتفل بيوم السلام العالمي

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نظمت مكتبة الإسكندرية من خلال إدارة الزيارات التابعة لقطاع العلاقات الخارجية والإعلام، محاضرة بعنوان "اجعل السلام الداخلي رفيقك" احتفالاً بيوم السلام العالمي، وذلك بحضور عدد من طلاب المدارس بالإسكندرية.

ألقت المحاضرة الدكتورة هاجر سلام؛ أخصائي الصحة النفسية، حيث قدمت شرحًا مبسطًا لمفهوم السلام الداخلي، وأهميته الكبرى في حياة الشباب، كما سلطت الضوء على كيفية تأثير السلام الداخلي على الصحة النفسية والعلاقات الاجتماعية، خاصة في مواجهة التحديات اليومية.

وتناولت المحاضرة استراتيجيات التعامل مع التحديات النفسية، بما في ذلك التنمر بجميع أشكاله، حيث قدمت الدكتورة هاجر سلام نصائحها العملية حول كيفية التصدي للتنمر، وكيفية بناء الثقة بالنفس والاعتماد على الدعم الاجتماعي.

وفى نهاية المحاضرة تم طرح مجموعة من الأسئلة على الحضور من الطلاب، حيث تم تسليط الضوء على تجارب الطلاب الشخصية المتعلقة بالتنمر، وتشجعهم على مشاركة قصصهم وتجاربهم، بهدف تعزيز الوعي بأهمية التضامن والدعم المتبادل بين الطلاب، والتأكيد على ضرورة التحلي بالشجاعة في مواجهة التحديات.

السلام العالمي الصحة النفسية العلاقات الخارجية العلاقات الاجتماعية طلاب المدارس مكتبة الإسكندرية يوم السلام العالمي التحديات النفسية