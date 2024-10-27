أعلن إيدي هويي المدير الفنى لفريق نيوكاسيل يونايتد، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره تشيلسى، وذلك بعد قليل على ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات الجولة الـ 9 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى لكرة القدم.
وجاء تشكيل فريق نيوكاسيل كالتالى:
حراسة المرمى: نيك بوب.
خط الدفاع: فالينتينو ليفرامينتو، فابيان شار، دان بورن، لويس هال.
خط الوسط: ساندرو تونالي، برونو جيمارايش، ميغيل ألميرون.
خط الهجوم: جولينتون، هارفي بارنيس، أليكسندر إيساك.
ويحتل فريق تشيلسى المركز السابع برصيد 14 نقطة، بينما يحتل فريق نيوكاسيل المركز الـ 12 برصيد 12 نقطة.
البوابة سبورت
الدورى الإنجليزى.. إيساك يقود نيوكاسيل لمواجهة تشيلسي
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أعلن إيدي هويي المدير الفنى لفريق نيوكاسيل يونايتد، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره تشيلسى، وذلك بعد قليل على ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات الجولة الـ 9 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى لكرة القدم.
أعلن إيدي هويي المدير الفنى لفريق نيوكاسيل يونايتد، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره تشيلسى، وذلك بعد قليل على ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات الجولة الـ 9 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى لكرة القدم.