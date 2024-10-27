ads
الأحد 27 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدورى الإنجليزى.. إيساك يقود نيوكاسيل لمواجهة تشيلسي

نيوكاسيل
نيوكاسيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن إيدي هويي المدير الفنى لفريق نيوكاسيل يونايتد، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره تشيلسى، وذلك بعد قليل على ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات الجولة الـ 9 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى لكرة القدم.
وجاء تشكيل فريق نيوكاسيل كالتالى:
حراسة المرمى: نيك بوب.
خط الدفاع: فالينتينو ليفرامينتو، فابيان شار، دان بورن، لويس هال.
خط الوسط: ساندرو تونالي، برونو جيمارايش، ميغيل ألميرون. 
خط الهجوم: جولينتون، هارفي بارنيس، أليكسندر إيساك.
ويحتل فريق تشيلسى المركز السابع برصيد 14 نقطة، بينما يحتل فريق نيوكاسيل المركز الـ 12 برصيد 12 نقطة.

الدوري الإنجليزي نيوكاسيل يونايتد تشيلسي تشكيل فريق نيوكاسيل إيساك أليكسندر إيساك