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الأحد 27 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدورى الإنجليزى.. تشكيل هجومى لتشيلسى فى مواجهة نيوكاسيل

تشيلسى
تشيلسى
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أعلن إينزو ماريسكا المدير الفنى لفريق تشيلسى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره نيوكاسيل يونايتد، وذلك بعد قليل على ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات الجولة الـ 9 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى لكرة القدم.
وجاء تشكيل فريق تشيلسى كالتالىك
حراسة المرمى: روبيرت سانشيز.
خط الدفاع: رييس جاميس، ليفي كولويل، مالو غوستو، ويسلي فوفانا.
خط الوسط: مويسيس كايسيدو، روميو لافيا، كول بالمر.
خط الهجوم: بيدرو نيتو، نيكولاس جاكسون، نوني مادويكي.
ويحتل فريق تشيلسى المركز السابع برصيد 14 نقطة، بينما يحتل فريق نيوكاسيل المركز الـ 12 برصيد 12 نقطة.

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