الدورى الإنجليزى.. تشكيل هجومى لتشيلسى فى مواجهة نيوكاسيل

أعلن إينزو ماريسكا المدير الفنى لفريق تشيلسى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره نيوكاسيل يونايتد، وذلك بعد قليل على ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات الجولة الـ 9 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى لكرة القدم.

وجاء تشكيل فريق تشيلسى كالتالىك

حراسة المرمى: روبيرت سانشيز.

خط الدفاع: رييس جاميس، ليفي كولويل، مالو غوستو، ويسلي فوفانا.

خط الوسط: مويسيس كايسيدو، روميو لافيا، كول بالمر.

خط الهجوم: بيدرو نيتو، نيكولاس جاكسون، نوني مادويكي.

ويحتل فريق تشيلسى المركز السابع برصيد 14 نقطة، بينما يحتل فريق نيوكاسيل المركز الـ 12 برصيد 12 نقطة.