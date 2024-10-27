الأمن يضبط المتهم بفيديو تعطيل قطار في القليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم، من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بالوقوف على سلم جرار أحد القطارات بالقليوبية والتسبب فـى تعطل القطار، وتحديد وضبط مرتكبى الواقعة .



فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بالوقوف على سلم جرار أحد القطارات بالقليوبية والتسبب فـى تعطل القطار.

بالفحص تبين أن الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 18/9/2024 أثناء مغادرة أحد القطارات من محطة منشية الجبل الأصفر بدائرة قسم شرطة الخانكة بالقليوبية قام أحد الأشخاص بالقفز على الجرار الخاص بالقطار مما أدى إلى تعطل حركة سير القطار.

أسفرت تحريات الأجهزة الأمنية عن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (مصور - مقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية ) وبمواجهته إعترف بإرتكابها بقصد نشر مقطع الفيديو على مواقع التواصل الإجتماعى لتحقيق مكاسب مالية .. كما تم ضبط الشخص القائم على تصوير مقطع الفيديو (عامل - مقيم بذات العنوان) .

جرى إتخاذ الإجراءات القانونية.

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