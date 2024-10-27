قمة البريميرليج.. محمد صلاح يبحث عن رقم جديد في مواجهة أرسنال

لا صوت يعلو الليلة، داخل إنجلترا فوق صوت القمة المرتقبة، التى تجمع بين فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه الفرعون المصري محمد صلاح، ومضيفه فريق أرسنال، وذلك بعد قليل على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأصبحت مشاركات الفرعون المصري محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني والمحترف ضمن صفوف فريق ليفربول، مع الريدز، مليئه بالأرقام القياسية، ومع كل صناعة هدف أو تسجيله، يحقق تقدمًا في ترتيب أرقامه.

حيث يتطلع صلاح لهز شباك آرسنال، من أجل تحقيق رقمين مميزين، أولهما في قائمة الهدافين التاريخين للبريميرليج، والأخر فيما يخص هز شباك أرسنال.

ففي حال تسجيل صلاح في مباراة آرسنال، سيصل للهدف الـ 163 فى تاريخ مشاركاته مع الدوري الإنجليزي، وسيتقدم إلى المركز الثامن في قائمة هدافي البريميرليج عبر التاريخ.

ووصل صلاح فى المباراة الماضية إلى 162 هدفًا في المباراة الماضية، بعدما شارك في 271 مباراة، منها 13 بقميص تشيلسي، الذي اكتفى معه بتسجيل هدفين، فيما أحرز مع الريدز 160 هدفًا في البريميرليج.



وفى حالة تسجيله في مباراة اليوم، سيعادل سجل الإنجليزي روبي فاولر أسطورة ليفربول صاحب الـ 163 هدفًا، صاحب المركز الثامن في قائمة هدافي البريميرليج عبر التاريخ.



وسجل صلاح 9 أهداف في 15 مباراة في الدوري الإنجليزي ضد آرسنال، بالتساوي مع روبي فاولر.

ويعد البرازيلي روبرتو فيرمينو، مهاجم أهلي جدة الحالي، أكثر من سجل أهدافًا للريدز في شباك الجانرز في البريميرليج، برصيد 11 هدفًا.