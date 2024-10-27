مستشفيات شمال غزة.. في مرمى نيران الاحتلال الإسرائيلي «فيديو»

عرضت قناة «إكسترا نيوز»، تقريرا بعنوان «مستشفيات شمال غزة.. في مرمى نيران الاحتلال الإسرائيلي»، ويسلط الضوء على الأوضاع الصعبة للغاية والكارثية التي يعيشها سكان قطاع غزة.

المستشفيات في قطاع غزة لم تعد ملجأ لتخفيف الآلام

وأفاد التقرير، أنّ المستشفيات في قطاع غزة لم تعد ملجأ لتخفيف الآلام وفرصة للحياة، إذ إنّ معاناة المرضى والمصابين لا تتوقف عند عتبات مستشفيات القطاع المنكوب بل يفاقمها استهداف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من عام لكامل القطاع الصحي.

غارات الاحتلال تواصل دك المستشفيات

وأشار التقرير، إلى أنّ غارات الاحتلال الإسرائيلي التي دكّت محيط مستشفى كمال عدوان في جباليا لم تتوقف عند هذا الحد، لكن تعرض المرضى والفريق الصحي بأكمله لاقتحام الاحتلال لساحات المستشفى وأقسامه، بالتالي شهد المرضى وأفراد الطواقم الطبية أوقاتا عصيبة ومرعبة تعمد فيها الاحتلال إهانة الطاقم الطبي والاعتداء عليه.

صمود العاملين بمستشفى كمال عدوان

وأوضح التقرير، أنّه رغم تهديدات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة والأوضاع الصحية المأساوية يبدي العاملون الصحيون في مستشفى كمال عدوان صمودا لا ينتهي، رافضين إخلاء المستشفى الذي يحيط به الدمار من كل جانب، ورفضوا ترك مرضاهم ممن يفترشون أرضيات المستشفى في وضع مأساوي ينذر بالمزيد من الكوارث الصحية في القطاع المنكوب.