أستاذ علاقات دولية: نتنياهو يشعر بأنّه قدم نموذج الرجل القوي المنتصر في المعركة

قال الدكتور أسامة شعت، أستاذ العلاقات الدولية، إنّ الاحتلال الإسرائيلي أصبح لديه الآن بعض المساحة ليتحرك ويضع بعض الشروط، لذا رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عندما قدم فكرة العودة إلى المفاوضات ووقف إطلاق النار كان يهدف من وراءها إظهار أنّه القوي وحقق انتصارات بأنّه قتل جميع خصومه الكبار وقادة المقاومة سواء حماس في غزة أو حزب الله بلبنان.

وأضاف «شعت»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ميرفت المليجي، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ نتنياهو يشعر بأنّه قدم نموذج الرجل القوي الذي لم يوقف إطلاق النار حتى حقق الكثير من الإنجازات، مشيرا إلى أنّ نتنياهو لديه نقطة ضعف ولكن ليس بالنسبة له، إذ جرى قتل جزء كبير من الأسرى، فكانوا نحو 250 أسيرا.

وتابع: «حكومة الاحتلال الإسرائيلي تقدر أن الأسرى الموجودين لدى فصائل المقاومة في قطاع غزة نحو 25 أسيرا أحياء والباقي ربما قُتلوا أثناء القصف والاستهدافات أو جراء الظروف المعيشية الصعبة التي عانوا منها أثناء وجودهم في الخنادق».