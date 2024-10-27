محافظ الوادي الجديد يكرم أُسر شهداء ومصابي العمليات الحربية

شهد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، و حنان مجدي نائب المحافظ، اليوم الأحد، احتفالية (تكريم أُسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية) التي نظّمتها جمعية المحاربين القدماء وضحايا لتكريم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية بالمحافظة بمناسبة الذكرى (51) لنصر أكتوبر المجيد، والتي أقيمت بقاعة الاحتفالات الكبرى بالديوان العام، بحضور اللواء أ.ح سمير فرج الخبير الاستراتيجي والعسكري، والدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، وأسر الشهداء، والقيادات التنفيذية والأمنية والدينية والشعبية.

بدأت الاحتفالية بقراءة الفاتحة والوقوف دقيقة حدادًا على أرواح الشهداء الأبرار، وخلال كلمته أكّد المحافظ أن القوات المسلحة الباسلة كانت وستظل درع الوطن الحامي، مُقدمًا التحية لشهداء الجيش والشرطة، ومُثمنًا جهود جمعية المحاربين القدماء في تكريم ورعاية المصابين وأسر الشهداء.

وأجرى المحافظ قرعة علنية لـ(10) رحلات عمرة، كما قرر منح مكافآت مالية لأسر الشهداء والمحاربين القدماء؛ تكريمًا لتضحياتهم الجليلة. من جانبه ثمّن فاوي تضحيات الشهداء العظيمة فداءً لتراب الوطن وصون مقدساته، مؤكدًا أن القوات المسلحة لا تنسى شهداءها الأبرار.

وتضمنت الفعاليات معرضًا لبانوراما حرب أكتوبر، وكلمة عن "منزلة الشهيد" لممثلي الأوقاف والكنيسة، وأفلامًا تسجيلية، وأوبريت "أبطال من ذاكرة الواحات"، بالإضافة لتوزيع هدايا عينية ومواد غذائية مقدّمة من القوات المسلحة، واختتمت بتكريم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية عرفانًا بتضحياتهم في سبيل الوطن.

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