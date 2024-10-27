رئيس جامعة جنوب الوادى يناقش آليات التطبيق الإلكتروني "عدل" بإدارة الشئون القانونية

ناقش الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي آليات التطبيق الإلكتروني (عدل ) بالإدارة العامة للشئون القانونية خلال اجتماعه مع الدكتور عماد علي عميد كليه الحاسبات والمعلومات وعلي عامر مدير عام ادارة الشئون القانونية بالجامعة كما ناقش خلال الاجتماع بناء قدرات المعنيين للدخول على النظام بإقامة مجموعة من ورش العمل والدورات تدريبية.

واكد رئيس الجامعة ان تطبيق ( عدل) نظام مبرمج لمتابعة كافة اعمال إدارة الشئون القانونية بالجامعة وهي التحقيقيات ، العقود ، التظلمات ، مجالس التأديب ، الفتاوى ، الشكاوى ، القضايا والتنفيذ ، القرارات والتعاميم وذلك بصورة الكترونية شاملة.

الجدير بالذكر ان هذا النظام يتضمن أرشيف الكتروني للعقود والاتفاقيات، والفتاوى، والقرارات، والتعاميم و تسجيل جميع إجراءات مجالس التأديب بصورة الكتروني مما يسهل المتابعة لجميع أعضاء مجلس التأديب.