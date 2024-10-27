نقابة المهن التمثيلية تكرم الشركة المتحدة تقديراً لجهودها

كرمت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف ذكي، الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وذلك تقديراً لجهودها خلال مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري".

تكريم الشركة المتحدة

وقدم الدكتور أشرف ذكي نقيب المهن التمثيلية، درع التكريم الي المهندس حسام صالح الرئيس التنفيذي للأعمال بالشركة، وسط حضور كبير من نجوم الفن.

تقدم الشركة المتحدة دور كبير في مجال الترفيه والإعلام والثقافة، وحققت الشركة المتحدة نجاحات كبيرة من خلال العديد من الأعمال الفنية وإنتاج البرامج التلفزيونية، وعلي المنصات الرقمية.

ساهمت الشركة المتحدة خلال الفترة الأخيرة، في حل بعض مشكلات أبناء الوسط الفني من المهمشين والمقلين في المشاركات الفنية، واطلقت الشركة مبادرة للعمل علي حل مشكلاتهم، إلي جانب دعم الفنان أحمد عزمي، وتوقيع عقد مشاركة فنية في الموسم الرمضاني المقبل.