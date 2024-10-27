بحضور النقيب العام.. نائب المحافظ يضع حجر أساس نادي المهندسين بقنا الجديدة

قام الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، بوضع حجر الأساس لمقر نادى المهندسين على مساحة 10 آلاف متر مربع بمدينة قنا الجديدة.

جاء ذلك بحضور اللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا، والمهندس طارق النبراوي، نقيب عام المهندسين، والمهندس أيمن رشاد رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة، والدكتور محمود أبو زيد نقيب مهندسين قنا، والمهندس عبد الرحيم الزقيم نائب رئيس الجهاز، والمهندس أحمد النوبي، مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية بقنا وعدد من أعضاء مجلس إدارة نقابة المهندسين.

ومن جانبه قال نقيب المهندسين بمحافظة قنا، انه تم تخصيص نادى المهندسين بمدينة قنا الجديدة بواسطة هيئه المجتمعات العمرانية الجديدة، مشيرًا إلي أن النادى يشمل مبنى إدارى، و اجتماعى، ومطعم وكافيتريا وملعب خماسى وصالة رياضية وحمام سباحة سخن وبارد وقاعة تدريب.

وأضاف أبوزيد بأنه تم الإعلان عن مسابقة معمارية لتصميمات النادى، لإيجاد بيئة أفضل، على أن يقوم المشاركون باتباع نهجي التصميم التشاركي والتفكير التصميمي بجوائر للثلاث المراكز الأولى.

ومن جانبه هنئ نائب المحافظ، مهندسي قنا بهذا المشروع الجديد الذي يمثل إضافة في مجال التنمية العمرانية لأبناء المحافظة بشكل عام ومهندسي قنا بشكل خاص، مشيرًا إلى أن النادي سيوفر خدمات اجتماعية ورياضية وثقافية وترفيهية لأبناء المحافظة.

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