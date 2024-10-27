كرة قدم نسائية.. تعرف على تفاصيل دوري أبطال إفريقيا للسيدات

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" موعد إقامة النسخة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم النسائية، والمقرر إقامتها في دولة المغرب.

تبدأ منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم للسيدات، يوم السبت الموافق 7 نوفمبر المُقبل لتستمر حتى 23 نوفمبر، ويشارك في المنافسات فريق مسار ممثلا لمصر.

وتستعرض "البوابة نيوز" أهم ما يخص دوري أبطال إفريقيا للسيدات:

أسفرت القرعة عن تقسيم الفرق على النحو التالي:- المجموعة الأولى ضمت كلًا من الجيش الملكي (المغرب) – نسور المدينة (السنغال) – تي بي مازيمبي (الكونغو الديمقراطية) – جامعة ويسترن كيب (جنوب إفريقيا).

وضمت المجموعة الثانية كلا من: ماميلودي صن داونز (جنوب إفريقيا) – FCمسار (مصر) – البنك التجاري (إثيوبيا) –إيدو كوينز (نيجيريا).

وتم اختيار فريق مسار ممثلا عن مصر في البطولة، على أن يغادر الفريق، يوم الخميس الموافق 7 نوفمبر المقبل إلى الرباط من أجل المشاركة في دوري أبطال إفريقيا 2024.

وسوف يستهل الفريق مبارياته في البطولة يوم 10 نوفمبر بلقاء حامل اللقب ماميلودي صنداونز، قبل أن يواجه إيدو كوينز في الجولة الثانية، ثم يختتم المجموعة بمواجهة البنك التجاري الإثيوبي، ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة للدور قبل النهائي.

ويتأهل فريق FC مسار للمرة الأولى في تاريخه إلى بطولة دوري أبطال إفريقيا للسيدات بوصفه بطل الدوري المصري الممتاز للسيدات 2023-2024، وصاحب المركز الثاني في تصفيات شمال إفريقيا.

وأعلن كاف عن حصول الفريق الذي يتوج بلقب النسخة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا للسيدات على جائزة مالية قدرها 400,000 دولار أمريكي، بينما سيحصل الوصيف على مبلغ 250,000 دولار أمريكي.

وتوج ماميلودي صنداونز بلقبي النسخة الأولى في مصر 2021 والثالثة التي أقيمت في كوت ديفوار 2023، فيما حقق الجيش الملكي المغربي لقب النسخة الثانية التي أقيمت بالمغرب عام 2022.