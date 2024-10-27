كأس إنتركونتيننتال.. موعد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والعين الإماراتي

يُعقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والعين الإماراتي، غدًا الإثنين لمناقشة كافة التفاصيل الخاصة بالمباراة التي تجمع الفريقين ‏مساء الثلاثاء ضمن بطولة كأس الانتركونتيننتال.‏

من المقرر أن يعقد الاجتماع في الساعة الثانية عشرة ظهرا باستاد القاهرة الدولي، بحضور ممثلي الناديين واللجنة المنظمة؛ للاتفاق على ‏الجوانب التنظيمية الخاصة بالمباراة.‏

يشهد الاجتماع الفني الاتفاق على ألوان قمصان كل فريق، وموعد الوصول الى استاد القاهرة، وانطلاق عمليات الإحماء، وغيرها من ‏التفاصيل المتعلقة بالمباراة.‏

ويخوض الفريق مرانه الأخير في السادسة مساء غدٍ الاثنين على استاد القاهرة الدولي، قبل دخول معسكر مغلق؛ استعدادا للمباراة ‏المرتقبة.‏

موعد مباراة الأهلي ضد العين الإماراتي

ستنطلق صافرة بداية مباراة الأهلي والعين الإماراتي، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 من شهر أكتوبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والتاسعة مساءً بتوقيت الإمارات، على استاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والعين

وتذاع مباراة المارد الأحمر والزعيم الآسيوي على قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس الإنتر كونتيننتال، بالإضافة إلى قنوات أبو ظبي الرياضية وإم بي سي مصر، وأون تايم سبورت.