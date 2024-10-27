آثار سوهاج تنظم ندوة بعنوان "الحفاظ على كيان الأسرة المصرية"

نظمت كلية الآثار بجامعة سوهاج فى إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري" التى أطلقها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى ندوة بعنوان "الحفاظ على كيان الأسرة المصرية"، بالتعاون مع مشروع مودة، بحضور الدكتور فهيم حجازى عميد الكلية والدكتور علاء عبد العال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتور عماد الصوينع المدرب المعتمد من وزارة التضامن.

وقال الدكتور حسان النعمانى رئيس الجامعة ان برنامج مودة يعد أحد البرامج الهامة التي تقدمها الجامعة بصورة دورية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي للحفاظ علي كيان الأسرة المصرية، من خلال تدعيم الشباب المُقبل علي الزواج بالمعارف والخبرات اللازمة لتكوين الأسرة وتطوير آليات الدعم والإرشاد الأسري بما يساهم في خفض معدلات الطلاق، مضيفاً ان تلك الندوات تأتي في إطار مبادرة بداية الرئاسية.

وأضاف الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الجامعة ان الجامعة قد حصدت المركز الرابع علي مستوي الجامعات المصرية في عدد التدريبات التي تمت في مشروع مودة، حيث استطاعت تقديم التوعية والتثقيف لعدد 3943 طالبا وطالبة بالجامعة من مختلف الكليات، من خلال عقد ورش عمل وندوات توعوية وتثقيفية لتأهيل الشباب بشكل تكاملي، بما يُساهم في خفض معدلات الطلاق، و التي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، بما يؤكد نقص المعرفة اللازمة بأسس تكوين الأسرة لدي حديثي الزواج.

وأوضح الدكتور فهيم حجازي ان ورشه العمل تناولت عدة موضوعات منها تثقيف الشباب حول المفاهيم الخاطئة عن الزواج، والتعرف على كيفية إحداث التوافق بين الطرفين (الآلية – الوسيلة)، التعريف بمفهوم الزواج أهدافه، والآثار الإيجابية والسلبية لتأخر الزواج، بالإضافة إلى وضع معايير إختيار شريك الحياة، والإعتبارات المرتبطة بتحديد الزواج منها (العرف والتقاليد، الحالة المادية، الحالة الصحية، الحالة النفسية الحالة الاجتماعية)، وكيفية وتوزيع الأدوار داخل الأسرة وإحتواء المشكلات والاختلافات وحاضر بها الدكتور عماد الصوينع.

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