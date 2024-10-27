"الصحفيين" تنظم احتفالية بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر بالغربية

تنظم اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين بالتعاون مع اللجنة النقابية بمحافظة الغربية احتفالية بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر و العيد القومي لمحافظة الغربية، وذلك يوم الأربعاء المقبل 30 أكتوبر الساعة 12.30 ظهرا على مسرح المركز الثقافي بمدينة طنطا.

تقام الاحتفالية برعاية اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية ، تحت عنوان " دور المراسلين الحربيين في توثيق حروب و انتصارات الجيش المصري "، و تتضمن ندوة حول جهود الصحافة و الإعلام في توثيق بطولات المصريين والجيش المصري.

وتتضمن الاحتفالية تكريم اسمي اثنين من أبرز المراسلين الحربيين من أبناء محافظة الغربية و هما الراحلين الكاتب الصحفي مرسي عطا الله والإعلامي حمدي الكنيسي، كما سيتم تكريم اسمي اثنين من القامات الصحفية بالغربية اللذين رحلا عن عالمنا خلال هذا العام وهما الكاتبان الراحلان عدلي محرم و عاطف دعبس.