كأس انتركونتيننتال.. كريسبو وقائد العين الإماراتي في الموتمر الصحفي لمباراة الأهلي

يحضر الأرجنتيني هيرنان كريسبو، المدير الفني لفريق العين الإماراتي، وكابتن الفريق، غدا المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الأهلي والعين الإماراتي التي تجمع الفريقين ‏مساء الثلاثاء ببطولة كأس الانتركونتيننتال.‏

ينطلق المؤتمر الصحفي لنادي العين في السابعة مساء غد الإثنين، ويقام باستاد القاهرة الدولي للرد على أسئلة وسائل الإعلام المختلفة ‏عن المباراة التي تجمع الناديين الشقيقين.‏

ويخوض الفريق الإماراتي مرانه الأخير في الثامنة مساءً على استاد القاهرة، في حضور وسائل الإعلام خلال الربع الساعة الأولى، وفقا ‏للوائح البطولة، وذلك بناء على رغبة نادي العين بالتنسيق مع مسئولي الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».‏

ويعقد الاجتماع الفني الخاص بالمباراة في الساعة الثانية عشرة ظهرا باستاد القاهرة الدولي، بحضور ممثلي الناديين واللجنة المنظمة؛ للاتفاق ‏على الجوانب التنظيمية الخاصة بالمباراة.‏

موعد مباراة الأهلي القادمة ضد العين الإماراتي

ستنطلق صافرة بداية مباراة الأهلي والعين الإماراتي، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 من شهر أكتوبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والتاسعة مساءً بتوقيت الإمارات، على استاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والعين

وتذاع مباراة المارد الأحمر والزعيم الآسيوي على قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس الإنتر كونتيننتال، بالإضافة إلى قنوات أبو ظبي الرياضية وإم بي سي مصر، وأون تايم سبورت.