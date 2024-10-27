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الأحد 27 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

السيسي يستقبل تبون بمطار القاهرة الدولي

السيسي وتبون
السيسي وتبون
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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد، بمطار القاهرة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون .

ووصل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قبل قليل إلى القاهرة في زيارة رسمية في إطار تعزيز أواصر الأخوة والتعاون والتشاور.


وتعتبر العلاقات المصرية ـ الجزائرية علاقات وطيدة وقوية وراسخة عبر التاريخ حيث شهد تاريخ الدولتين دعمًا غير مسبوق ومساندة في الشدائد بشكل كبير، خاصة في أعقاب حرب 6 أكتوبر التي ساندت بها الجزائر مصر ودعمتها ماديا وسياسيا بشكل كبير ردا للجميل عند قيام الدولة المصرية بمساندة الجزائر في استقلاله عن فرنسا.

وشهدت العلاقات السياسية المصرية ـ الجزائرية تحسنا ممتازا أعقاب ثورة يونيو وانتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا لمصر والذي كان قد اختار الجزائر لتكون وجهته الأولى بعد انتخابه.

الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي عبد المجيد تبون