ميدو عادل يقدم المؤتمر الصحفي لمهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

يقدم الفنان ميدو عادل، المؤتمر الصحفي الخاص بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في دورته التاسعة، والذي يقام الثلاثاء المقبل، الموافق 29 أكتوبر الجاري، فى السابعة مساء، بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة فى دار الأوبرا المصرية.

وسيتم الكشف خلال المؤتمر عن تفاصيل الدورة الجديدة التي ستقام فى مدينة شرم الشيخ، ويحضر المؤتمر الصحفي كل من: سيدة المسرح العربي والرئيس الشرفي للمهرجان الفنانة القديرة سميحة أيوب، مؤسس ورئيس المهرجان المخرج مازن الغرباوي، المدير العام للمهرجان الدكتورة إنجي البستاوي، المنتج هشام سليمان رئيس اللجنة العليا للمهرجان، الفنان علاء مرسي، الفنانة منال سلامة، والفنان أحمد وفيق، والفنانة عزة لبيب، والدكتور الفنان محمد عبدالمعطي، الفنان مفيد عاشور، الفنان أحمد سلامة، الفنان محمد العمروسي، والمخرج عصام السيد.

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر تفاصيل الدورة التاسعة من المهرجان، والكشف عن البوستر الرسمي، والإعلان عن كل العروض المشاركة، كما سيتم الكشف عن الفنانين المقرر تكريمهم خلال المهرجان، وأعضاء لجنة التحكيم من الفنانين والمسرحيين الكبار من مصر ودول العالم كما سيعلن عن تفاصيل الندوات والمحاور الفكرية، والفائزين بمسابقات المهرجان النوعية، والورش التدريبية، والورش الفنية التي تقدم خلال دورة هذا العام.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي تقام دورته التاسعة برئاسة المخرج مازن الغرباوي خلال الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر المقبل، وتحمل الدورة المقبلة اسم المخرج الراحل جلال الشرقاوي، وتدير المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان المنتج هشام سليمان، ويرأس المهرجان شرفيا سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، ويقام تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، واللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء وبدعم من وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة .