كأس انتركونتيننتال.. العين الإمارتي يخوض مرانه الرئيسي على استاد القاهرة قبل مواجهة الأهلي

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الإماراتي، مرانه غدا الاثنين على استاد القاهرة الدولي استعدادا لمباراة الأهلي التي ‏تجمع الفريقين في بطولة كأس الانتركونتيننتال.‏

من المقرر أن يبدأ مران الفريق الإماراتي في الثامنة مساء على استاد القاهرة، في حضور وسائل الإعلام خلال الربع ساعة الأولى، ‏وفقا للوائح البطولة، وذلك بناء على رغبة نادي العين بالتنسيق مع مسئولي الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».‏

وحرص الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي، على التواصل مع مسئولي نادي العين الإماراتي؛ للاطمئنان على كافة الأمور ‏الخاصة بالبعثة، والتأكيد على بذل كافة الجهود الممكنة، والعمل على توفير كل سبل الراحة للبعثة، في إطار العلاقة الوثيقة التي ‏تجمع الناديين الشقيقين.‏

ويعقد الاجتماع الفني الخاص بالمباراة في الساعة الثانية عشرة ظهرا باستاد القاهرة الدولي، بحضور ممثلي الناديين واللجنة المنظمة؛ للاتفاق ‏على الجوانب التنظيمية الخاصة بالمباراة.‏

يشهد الاجتماع الفني الاتفاق على ألوان قمصان كل فريق، وموعد الوصول إلى استاد القاهرة، وانطلاق عمليات الإحماء، وغيرها من ‏التفاصيل المتعلقة بالمباراة.‏