"ابدأ مشروعك" ندوة بعلوم جامعة الفيوم

شهد الدكتور سمية السيد، القائم بأعمال عميد كلية العلوم، بجامعة الفيوم، فعاليات ندوة بعنوان "إبدأ مشروعك" والتي نظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات بحضور الدكتور عبد الكريم عبد اللطيف، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور أحمد روبي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وعدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والاداريين والطلاب بالكلية وذلك اليوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/١٠/٢٧ بقاعة المؤتمرات بكلية العلوم .

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم وإشراف الدكتور عاصم فؤاد العيسوى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على قطاع شئون التعليم والطلاب



وخلال الندوة أكد مصطفى هلال مسئول برامج ريادة الأعمال بجهاز تنمية المشروعات أن الهدف الرئيسي من جهاز تنمية المشروعات هو نشر ثقافة العمل الحر مشيراََ إلى أن الجهاز يقدم خدمات مالية تعتمد على منح قروض وتمويلات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، وخدمات غير مالية تعتمد على توفير دورات تدريبية لعمل دراسات جدوى للمشروعات أو تقديم مهارات فنية او تسويق لمنتج معين أو المساهمة في استخراج مستندات ضريبية أو سجلات تجارية بشكل سريع لمشروع معين قائم بالفعل .



كما أوضح أنه يجب أن تكون قيمة التمويل تتناسب مع حجم المشروع المراد إقامته مؤكداََ على ضرورة عمل خطة عمل أو دراسة جدوى للمشروع والتي يتم من خلالها تحديد المبلغ المناسب لدعم المشروع وتمويله ، وأضاف أن للتعثر في السداد نوعين هما التعثر الارادي والذي ينتج عن الإهمال في تشغيل المشروع وفي هذه الحالة يكون للجهاز الحق في المسائلة القانونية ، والتعثر اللارادي والذي ينتج عن القضاء والقدر كحدوث ماس كهربائي أتلف المشروع .

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