معهد جنوب مصر للأورام بجامعة أسيوط ينظم ورشة عمل حول "الجديد في مجال التدفق الخلوي"

عقد معهد جنوب مصر للأورام؛ تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، ورشة عمل حول:" الجديد في مجال التدفق الخلوي"، صباح اليوم الأحد الموافق ٢٧ من أكتوبر، والتي نظمها قسم الباثولوجيا الإكلينيكية، وذلك بمقر قاعة المؤتمرات بمعهد جنوب مصر للأورام.

وأوضح الدكتور المنشاوي: إن الورشة تهدف إلى التعريف، والتدريب على أحدث الأساليب العلمية المتطورة في مجال التدفق الخلوي، ودوره في تشخيص الأمراض السرطانية المختلفة، مشيراً إلى اهتمام، وحرص جامعة أسيوط على تأهيل، وإعداد كوادر طبية متميزة، ومواكِبة للمجالات العلمية الحديثة، ومُلمة بأحدث التقنيات في كافة التخصصات الطبية، وخاصةً في مجال الأورام.

تأتي الورشة تحت إشراف؛ الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور جمال بدر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور خالد فارس عميد معهد جنوب مصر للأورام، والدكتور حسني بدراوي رئيس قسم الباثولوجيا الإكلينيكية، والدكتورة أسماء زهران مدير معمل التدفق الخلوي، ومنسق الورشة، وبمشاركة أطباء الباثولوجيا الإكلينيكية، وأطباء الأطفال، وأمراض الدم، والباطنة، وأطباء الأورام.

وأكد الدكتور محمود عبد العليم؛ حرص إدارة الجامعة على دعم الفعاليات العلمية التي تهدف إلى صقل مهارات شباب الأطباء في المجالات التخصصية المختلفة، وتبادل الخبرات بين أساتذة جامعة أسيوط، والجامعات المصرية المشاركين في فعاليات الورشة، وهو ما يسهم في تحقيق التواصل المثمر، والبناء؛ لرفع كفاءة علاج مرضى الأورام، ومواكبة كل ما هو جديد في مختلف التخصصات.

كما أعرب الدكتور جمال بدر؛ عن سعادته بمشاركته في فعاليات الورشة، موجهاً خالص الشكر، والتقدير لكافة القائمين على العمل بالمعهد، وبالقسم خاصةً؛ لما لهم من بصمات واضحة في رفع مستوى الرعاية المقدمة لكافة المرضى، مؤكدًا على دور معهد جنوب مصر للأورام، وما يضمه من أجهزة تقنية حديثة تخدم الكثير من المرضى، فضلاً عن تعاونه مع مختلف الأقسام الطبية المختلفة، وتنظيم ورش العمل المثمرة؛ لتنمية قدرات، وصقل خبرات شباب الباحثين؛ لتقديم أفضل خدمة للمرضى المترددين عليه.

وأضاف الدكتور حسني بدراوي؛ إن الورشة تناقش عدة محاور مهمة منها: أهمية مجال التدفق الخلوي في التشخيص، والمتابعة الدقيقة للكثير من الأمراض، إلى جانب أهميته المتزايدة في مجال الأبحاث العلمية، وذلك من خلال الكثير من المحاضرات العلمية، والنظرية؛ بمشاركة نخبة من المتخصصين في هذا المجال من مختلف الجامعات المصرية، والمستشفيات الخاصة، متمنياً للمشاركين الاستفادة من موضوعات الورشة.

واستعرضت الدكتورة شيماء جعفر، الأستاذ المساعد بالقسم؛ الخدمات التي يقدمها المعمل للمرضى، بما يضمه من أجهزة تقنية حديثة، تخدم شريحة كبيرة من مرضى أمراض الدم، كما يعد المعمل مرجعية للكثير من شباب الباحثين، وطلاب الدراسات العليا في جامعة أسيوط، والجامعات المجاورة، ويسعى المعمل إلى تطوير الكفاءات في مجال الباثولوجيا الإكلينيكية والتدفق الخلوي.

وتضمنت الورشة؛ تكريم المشاركين، وهم: الدكتورة دعاء محمد سيد، مؤسس معمل التدفق الخلوي بمعهد جنوب مصر للأورام، والدكتورة نهلة الشرقاوي أستاذ الباثولوجيا الإكلينيكية، والدكتور فايق غلاب، أستاذ الباثولوجيا الإكلينيكية بمستشفى شفاء الأورمان، والدكتور حسني بدراوي رئيس قسم الباثولوجيا الإكلينيكية، والدكتورة سها رؤؤف يوسف أستاذ الباثولوجيا الإكلينيكية، ومدير معمل التدفق الخلوي بكلية الطب، جامعة عين شمس.