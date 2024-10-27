محافظ المنوفية يتفقد أعمال كورنيش شبين الكوم الجديد

أجرى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، جولة ميدانية موسعة بمركز ومدينة شبين الكوم لمتابعة المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها ، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين جودة الحياة المعيشية للمواطنين ، رافقه خلالها المحاسب السيد حسن رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم ، المهندسة وفاء صبحي مدير عام هيئة الأبنية التعليمية المهندس أشرف طايل المستشار الهندسي للمحافظة ، هناء عقلية رئيس حي غرب ، عواطف طاحون رئيس حي شرق شبين الكوم.

حيث تـابع محافظ المنوفية مستجدات أعمال تنفيذ كورنيش شبين الكوم الجديد بداية من معهد الكبد وحتى كوبرى القاصد بحي غرب شبين الكوم ، واستمع لشرح تفصيلى عن الموقف التنفيذي الحالي ونسب إنجاز الكورنيش باعتباره أولوية أولي ومشروعاً حيويا ، موجهاً بتسريع معدلات الاداء والمتابعة الدورية لإنهاء المشروع ومشيراً إلى أن الكورنيش سيكون بمثابة متنفس حضاري جديد لأهالي شبين الكوم والمترددين على العاصمة ، فضلاً عن المساهمة في توفير فرص عمل جادة للشباب من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الحيوية والحياتية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين .

كما تفقد محافظ المنوفية ممشى مليج الجديد المقام علي مساحة 5000 م تنفيذ الهيئة العامة للأبنية التعليمية ، ضمن خطة المحافظة للإرتقاء بالمظهر الحضاري ، والذي يضم برجولات ، مناطق خضراء ، بلاط إنترلوك ، بلدورات ، محلات كلادينج ، مقاعد للمواطنين ، أحواض زهور ونباتات ، ووجه المحافظ رئيس الوحدة القروية بمليج بضرورة الإهتمام المباشر بالممشي من ( صيانة ، نظافة ، ري ) ، ومكلفاً رئيس مدينة شبين الكوم وبالتنسيق التام مع مشروع تحسين البيئة بتوفير صناديق قمامة بمحيط الممشي ، موجهاً المستشار الهندسي بإعداد خطة لرصف وتطوير الفواصل البينية للممشي حفاظاً علي المظهر العام .

كما تفقد محافظ المنوفية الأعمال الانشائية للمدرسة المصرية اليابانية الجديدة بحي شرق شبين الكوم على مساحة 4600م2 بقيمة استثمارية تزيد عن 62 مليون جنيه بإجمالي 14 فصل دراسي بكافة المراحل التعليمية المختلفة ، واستمع إلى شرح تفصيلي عن الموقف الحالي ونسب التنفيذ حيث جاري صب القواعد المسلحة ، وكذا " مدرسة شبين الكوم الحديثة الرسمية لغات " على مساحة 2528م2 بحجم استثمارات تزيد عن 28 مليون جنيه بإجمالي 28 فصل دراسي ، حيث جاري الانتهاء من أعمال صب الأعمدة الخرسانية ، وخلال تفقده وجه القائمين علي الأعمال المنفذة بضرورة رفع نواتج الحفر أول بأول ، مشيراً إلى أنه لا يدخر جهداً في دعم قطاع التعليم بكافة مراحله لخدمة أبناء المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية بالمحافظة تنفيذاً لخطة المحافظة في إنشاء وتطوير العديد من المدارس بما يساهم في تقليل الكثافات الطلابية والنهوض بالمنظومة التعليمية وتوفير خدمات تعليمية جديدة لأبناء المحافظة .

فيما تابع المحافظ أخر مستجدات الموقف التنفيذى لتغطية مصرف المصيلحة - الراهب - ميت خاقان الجديد" بإجمالي 1 كم، واستمع إلى شرح تفصيلي من المهندس المسؤول عن المشروع عن حجم الاعمال ونسب التنفيذ حيث تم الانتهاء من تغطية 750م2 من إجمالي المشروع ، موجهاً بضرورة تضافر الجهود والبدء في أعمال الرصف والتطوير وإنشاء الجزيرة الوسطى خلال أسبوعين للمساهمة في تخفيف الاختناقات وتحقيق السيولة المرورية بمدخل العاصمة وتقديم خدمات أفضل لأهالي المحافظة.

واختتم محافظ المنوفية جولته بمتابعة استكمال أعمال التطوير والتجميل بكورنيش شبين الكوم القديم وذلك عقب إفتتاح أحد قطاعات الكورنيش كنموذج لإستكمال باقي الأعمال وفقاً للمعايير والاشتراطات الفنية لإحداث لمسة جمالية ليكون مزاراً ومتنفس يليق بالمواطنين والمترددين على العاصمة، وخلال تفقده إلتقى المحافظ بعدد من المترددين وحثهم على ضرورة الحفاظ على نظافة الكورنيش وما تم به من تطوير للحفاظ على القيمة الجمالية ولإعادة المظهر العام إلى رونقه وذلك بالتوازي مع المشروعات التنموية والخدمية التي تشهدها المحافظة.

IMG-20241027-WA0091

IMG-20241027-WA0087

IMG-20241027-WA0090

IMG-20241027-WA0086

IMG-20241027-WA0088

IMG-20241027-WA0084

IMG-20241027-WA0083

IMG-20241027-WA0080

IMG-20241027-WA0085

IMG-20241027-WA0082