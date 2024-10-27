قمة البريميرليج.. هافيرتز يقود التشكيل المتوقع لأرسنال أمام ليفربول

يستضيف فريق ارسنال، نظيره ليفربول، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى، فى تمام السابعة والنصف من مساء اليوم الأحد على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى لكرة القدم.

ومن المتوقع ان يخوض أرسنال اللقاء بتشكيل جاء كالتالى:

حراسة المرمى: رايا.

خط الدفاع: بارتي، وايت، جابرييل، كيفيور.

خط الوسط: رايس، جورجينيو، ميرينو.

خط الهجوم: تروسارد، هافيرتز، مارتينيلي.

ويأمل آرسنال، في استعادة ثقة جماهيره بعد الخسارة غير المتوقعة بهدفين دون رد، أمام بورنموث في آخر جولة، مما جمد رصيده عند 17 نقطة في المركز الثالث، بفارق 4 نقاط عن الصدارة.

وعلى الجانب الآخر، يسعى ليفربول، لاستعادة اللقب الغائب منذ أربع سنوات، ويطمح فى مواصلة تصدره الترتيب حاليًا برصيد 21 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط عن مانشستر سيتي، حامل اللقب.

