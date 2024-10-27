قمة البريميرليج.. صلاح يقود التشكيل المتوقع لليفربول أمام أرسنال

يحل فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني، ضيفًا على نظيره أرسنال، وذلك فى تمام السابعة والنصف من مساء اليوم الأحد على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ومن المتوقع ان يخوض ليفربول اللقاء بتشكيل جاء كالتالي:



حراسة المرمى: كيليهر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، كوناتي، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: جرافينبيرش، ماك أليستر، جونز.

خط الهجوم: صلاح، دياز، نونيز.

ويسعى ليفربول، لاستعادة اللقب الغائب منذ أربع سنوات، ويطمح في مواصلة تصدره الترتيب حاليًا برصيد 21 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط عن مانشستر سيتي، حامل اللقب.

على الجانب الآخر، يأمل آرسنال، في استعادة ثقة جماهيره بعد الخسارة غير المتوقعة بهدفين دون رد، أمام بورنموث في آخر جولة، مما جمد رصيده عند 17 نقطة في المركز الثالث، بفارق 4 نقاط عن الصدارة.