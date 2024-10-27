معهد فلسطين للأمن القومي: نتنياهو خلق حالة خوف للإسرائيليين من العرب

قال اللواء حابس الشروف، مدير معهد فلسطين للأمن القومي، إنّ حادث الدهس في شمال تل أبيب ليس بالصدفة ولكن مخطط له سابقا، موضحا أنّ الوضع في قطاع غزة ولبنان يعكس حالة الغضب للسكان جراء المعاناة التي يعيشوها بسبب عمليات وجرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة من قتل وتدمير وتجويع، معلقا: «لا نستطيع الحديث عن الحادث مادامت الأمور غير واضحة ولا توجد أسباب حقيقة وراء العملية».

وأضاف «الشروف»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلق حالة خوف لدى اليهود والإسرائيليين بأنّ هناك خطر وجودي من إيران والفلسطينيين والعرب والدول الإسلامية، بالتالي حكومة نتنياهو جعلت اليهود يعيشون في حالة من الرعب والخوف الدائم والكراهية للعرب، مشيرا إلى أنّ الحالة الأمنية في إسرائيل غير مستقرة.

وتابع: «إسرائيل الآن في حالة تخبط لأن اليمين المتطرف نتنياهو يقود إسرائيل الآن نحو الهاوية، إذ أصبحت إسرائيل منبوذة دوليا، ولا يوجد شخص عاقل داخل حكومة إسرائيل لتهدئه الأوضاع ولكن يزيدوا الأمور تعقيدا وتوترا».