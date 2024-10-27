محافظ أسوان يفتتح مشروع ترميم وصيانة الوحدة الصحية بقرية كركر

افتتح اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، مشروع ترميم وصيانة الوحدة الصحية بقرية وادى كركر بتمويل من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال الجهة المانحة الممثلة فى برنامج الأمم المتحدة الإنمائى ( UNDP ) بقيمة 2 مليون جنيه ، وبواسطة المقاولون العرب من القطاع الخاص المحلى ، ومديرية الإسكان والمرافق .

وتفقد محافظ أسوان أقسام ومكونات الوحدة الصحية بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، وباسل رحمى الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ، وأليساندرو فراكاسيتى الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى بمصر ، فضلاً عن الدكتور محمد سعيد مدير مديرية الصحة ، والدكتور إبراهيم عبد اللطيف مدير فرع أسوان ، ومسئولى الجهات التنفيذية المعنية .

المشروع يساهم بشكل مباشر فى تحسين الخدمات الصحية المقدمة لأهالى قرى كركر

ومن جانبه أشار الدكتور إسماعيل كمال إلى أن هذا المشروع سيساهم بشكل مباشر فى تحسين الخدمات الصحية المقدمة لأهالى قرى كركر ، تواكباً مع ما تشهده منظومة التأمين الصحى الشامل من الإرتقاء بالمستوى العلاجى داخل الصروح الطبية بمختلف مدن ومراكز المحافظة عقب إدراج أسوان ضمن محافظات المرحلة الأولى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

مؤكداً على أن الاهتمام بالمنظومة الصحية يعتبر من أولويات العمل التنفيذى لتوفير الخدمة الطبية والعلاجية بالجودة العالية للمواطن الأسوانى .

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