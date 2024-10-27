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الأحد 27 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

8 شهداء وجرحى في قصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين في مخيم الشاطئ

مدرسة لأونروا تؤوي
مدرسة لأونروا تؤوي نازحين
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أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل ، اليوم الاحد، سقوط 8 شهداء وعدد من المصابين في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة لأونروا تؤوي نازحين بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد ثمانية مواطنين، وإصابة آخرين، في قصف طائرات الاحتلال مدرسة "أسماء"، التي تؤوي نازحين في المخيم.

يذكر أن الاحتلال تعمد مرتين قصف المدرسة المذكورة، كانت آخرهما في التاسع عشر من الشهر الجاري، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات.

وحمّلت "حماس"، بحسب بيان صادر عنها، واشنطن والعواصم المتواطئة مع جرائم الاحتلال المسؤولية عن استمرار المجازر والإبادة في شمال قطاع غزة.

وفي 5 أكتوبر الجاري، بدأ جيش الاحتلال عمليات قصف غير مسبوق لمخيم وبلدة جباليا ومناطق واسعة شمال القطاع، قبل أن يجتاحها في اليوم التالي، في محاولة لتهجير قسري للسكان.

ائيلي مدرسة لأونروا نازحين مخيم الشاطئ مدينة غزة