تأييد حكم حبس عصام صاصا 6 أشهر بتهمة تعاطي المخدرات

أيدت محكمة مستأنف جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة زينهم، الحكم الصادر بحبس مؤدي المهرجانات عصام صاصا لمدة 6 أشهر في قضية تعاطي المواد المخدرة والقيادة تحت تأثيرها، وقضت برفض الاستئناف.



عُقدت الجلسة برئاسة المستشار إبراهيم لملوم عبد الوهاب وعضوية المستشارين سامح رمزي محمد وأسامة حسن، إبراهيم، وأمانة سر شريف سمير.

وأودعت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة زينهم، حيثيات حكمها الصادر بالحبس ستة اشهر، ضد مطرب المهرجانات عصام صاصا، في اتهامه بالقيادة تحت تأثير المخدر.



صدر الحكم برئاسة المستشار محمد الجنزوري، وعضوية المستشارين بهاء عطية ومحمد أحمد سالمان، وبأمانة سر أحمد رفعت وماجد منير.

جاء في حيثيات الحكم، ان النيابة العامة اتهمت "عصام طه طلعت مهني" بأنه في 6 مايو 2024 بدائرة قسم شرطة الطالبية، محافظة الجيزة، أحرز بقصد التعاطي جوهر الميثامفيتامين المخدر، وحاز وأحرز بقصد التعاطى جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا، قاد السيارة «س. ی. ر ١٤٣٨»، وهو تحت تأثير المخدر وتسبب خطأ في قتل المجنى عليه "أحمد مفتاح أحمد " وكان ذلك ناشئًا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه بأن قاد سيارته حال تعاطيه المخدر فاصطدم بالمجنى عليه محدثا إصابته التي أودت بحياته.

واضافت الحيثيات ؛ حسبما استقر في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها فيما أثبته الملازم أول نور الدين خالد عبدالوهاب، الضابط بقسم شرطة الطالبية، أنه تلقى بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوجود حادث تصادم مرورى أمام محطة بنزين موبيل بالطريق الدائري اتجاه المريوطية، فانتقل لمكان البلاغ حيث تبين له قيام المتهم عصام طه طلعت مهنی، بصدم المجنى عليه بسيارته، أثناء عبوره الطريق مما تسبب في قتله خطأ فضبط المتهم وتحفظ على السيارة مرتكبة الحادث وحرر محضرا بالواقعة.



جاء في الحيثيات إن المتهم أقر بتحقيقات النيابة العامة بواقعة قتل المجنى عليه خطأ، وبإجراء تحليل بول ودم للمتهم بمعرفة النيابة العامة أثبت تقرير المعمل الكيماوي التابع لمصلحة الطب الشرعي بالقاهرة احتواء العينة المأخوذة من المتهم على أحد نواتج أيض الحشيش والترامادول والأمفيتامين والميثامفيتامين المدرجة بالجدول الأول من قانون المخدرات، وأكدت تحريات المباحث، صحة الواقعة وأن المتهم أثناء قيادته لسيارته سالفة البيان تحت تأثير تعاطيه للمواد المخدرة صدم المجنى عليه فتسبب خطأ في قتله.