قمة البيريميرليج.. ليفربول الباحث عن مواصلة التألق فى مواجهة أرسنال الجريح

تتجه انظار عشاق الساحرة المستديرة فى تمام السابعة والنصف من مساء اليوم الأحد، نحو ملعب "الإمارات"، لمتابعة القمة المرتقبة بين فريق آرسنال، الذى يستضيف نظيره ليفربول، المحترف ضمن صفوفه الفرعون المصرى محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى لكرة القدم.

ويسعى ليفربول، لاستعادة اللقب الغائب منذ أربع سنوات، ويطمح فى مواصلة تصدره الترتيب حاليًا برصيد 21 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط عن مانشستر سيتي، حامل اللقب.

ويبحث الهولندى آرني سلوت المدير الفنى لفريق ليفربول، لمواصلة سلسة الآنتصارات المتتالية، بعد تسجيلة الانتصار الثامن تواليًا بعد تغلبه على لايبزيج الألماني بهدف نظيف في دوري أبطال أوروبا، ليحافظ على نتائجه المثالية في البطولة.

على الجانب الآخر، يأمل آرسنال، في استعادة ثقة جماهيره بعد الخسارة غير المتوقعة بهدفين دون رد، أمام بورنموث في آخر جولة، مما جمد رصيده عند 17 نقطة في المركز الثالث، بفارق 4 نقاط عن الصدارة.

ولم يتوقف الأمر عند بورنموث بل ذا القلق، عقب فوزه الصعب بهدف دون رد، على شاختار دونيتسك الأوكراني بدوري الأبطال.