حزب الله: استهدفنا تجمعا لجنود الاحتلال في مستوطنة كرمئيل برشقة صاروخية

أعلن حزب الله اليوم الأحد، استهدافه تجمعا لجنود الاحتلال في مستوطنة كرمئيل برشقة صاروخية، وفقا لنبأ عاجل بقناة "القاهرة الاخبارية".

وفي السياق ذاته، أعلن حزب الله، قصفه برشقة صاروخية، تجمعًا لجنود الاحتلال في مستوطنة المالكية شمال إسرائيل.

كما أعلن حزب الله عن مقتل وإصابة عدد من جنود الاحتلال بعد استهداف قوة مشاة إسرائيلية في بلدة حولا بصاروخ موجه

وشنّ حزب الله، هجوماً ‏جوياً بسرب من المسيّرات الانقضاضية على شركة "يوديفات" للصناعات العسكرية جنوبي شرقي عكا.

وكانت قد أشارت وسائل إعلام إسرائيلية، إلى رصد إطلاق نحو 75 صاروخًا من الجنوب اللبناني في الرشقة الأخيرة على الجليل شمال إسرائيل.