الأقصر تطرح مزايدة للانتفاع بالمزرعة النموذجية بأرمنت والمجزر الآلي بالقرنة

أعلنت إدارة العقود والمشتريات بمحافظة الأقصر، عن طرح مزايدات للانتفاع للمزرعة النموذجية بمركز أرمنت والمجزر الآلي بالقرنة، وكذلك طرح مناقصة عامة لتشغيل ورش وشراء أجهزة، وإنشاء مبنى إداري، وذلك في إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر.

طرح المزرعة النموذجية والمجزر الآلي في مزايدات

وتضمنت المزايدات العامة، الترخيص بالانتفاع للمزرعة النموذجية ( سمكية، حيوانية، إنتاج زراعي) بمساحة 9 فدان و7 قيراط و22 سهم ) ناحية قرية الرزيقات مركز أرمنت بجوار دير مارجرجس والمدرسة الثانوية الزراعية، لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة بحد أقصي 25 عام بموافقة جهة الولاية، ويبلغ تأمين دخول المزاد 100000 جنية وكراسة الشروط بمبلغ 299 جنية، على أن تقام جلسة المزايدة يوم الاثنين الموافق 25/11/2024.

كما تم طرح مزايدة الترخيص باستغلال المجزر الآلي بالقرنة لمدة تسع سنوات، ويبلغ تأمين دخول المزاد 300000 جنية، وتباع كراسة الشروط بمبلغ 499 جنية، وتقام جلسة المزايدة يوم الثلاثاء الموافق 26/11/ 2024.

تفاصيل المناقصات



كما تم الإعلان عن طرح 3 مناقصات عامة، الأولى تضمنت شراء مستلزمات تشغيل ورش وعدد وأدوات لورشة حملة ديوان عام المحافظة، بتأمين مؤقت 30000 جنية، ويبلغ ثمن كراسة الشروط بمبلغ 299 جنية، والثانية تضمنت طرح مناقصة لشراء ( جهاز محطة مساحية ـ جهاز GPS ) بتأمين مؤقت 20000 جنية، ويبلغ ثمن كراسة الشروط بمبلغ 299 جنيه، كما تم طرح مناقصة لإنشاء المبني الإداري والمخازن بحي وسط بالأقصر، بتأمين مؤقت 240000 جنية كراسة الشروط بمبلغ 499 جنية، وتقام جلسات فتح المظاريف الفنية لكل مناقصة يوم الأحد الموافق 24/11/2024.

وتباع كراسات الشروط والمواصفات وتنعقد جلسات فتح المظاريف الفنية للمناقصات وجلسة المزايدة بمقر إدارة العقود والمشتريات بالجزيرة العواميه خلف قصر ثقافة الاقصر ت ف / 0952281578، ومن المقرر أن تقدم العطاءات في موعد غايته الساعة الثانية عشر ظهراً في الموعد والتاريخ المحدد، ولن يلتفت إلى أي عطاء يرد بعد هذا الموعد ـ نظام التقييم للمناقصات ( مقبول / مرفوض)، وتقدم المستندات المبينة بكراسات الشروط للمناقصات والمزايدات.

وأوضحت المحافظة أنه يجب علي المتقدمين للاشتراك بالمناقصات والمزايدات، تسجيل بياناتها علي موقع بوابة التعاقدات العامة ويمكن الإطلاع والحصول علي نسخة من كراسة الشروط والمواصفات من هذا الموقع، ويعد القانون 182 لسنة 2018م ولائحته التنفيذية مكملا للإعلان.