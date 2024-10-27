كأس إنتركونتيننتال.. دخول جماهير العين استاد القاهرة بجواز السفر

أعلن الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي إنه تمت مخاطبة السلطات المصرية للسماح لجماهير نادي العين الإماراتي بالدخول لملعب استاد القاهرة الدولي بموجب جواز السفر والإقامة.

وقال المدير التنفيذي للأهلي أن الأمر لقي استجابة كاملة من السلطات المصرية التي تبذل جهودًا كبيرة لتخرج مباراة الأهلي والعين الإماراتي بما يليق بالعلاقة الوطيدة التي تربط بين الناديين الشقيقين، وأواصر الحب التي تجمع بين الشعبين المصري والإماراتي.

تذاكر ودعوات لجماهير العين

كشف الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي عن تخصيص 2170 تذكرة لجماهير نادي العين الشقيق بخلاف 300 مقعد في الدرجة الأولى، ومثلهم في المقصورة الأمامية، بالإضافة إلى مجموعة من الدعوات.

كما تقرر تخصيص المقصورة الزجاجية بالكامل لكبار ضيوف نادي العين، وكذلك بوابة خاصة لدخول جماهير النادي الضيف لمنع حدوث أي تكدس بين الجماهير.. وقال إنه تمت الاستجابة لكافة طلبات نادي العين بالتنسيق الكامل مع كافة السلطات المصرية، وتوفير كل سبل الراحة.

وفد رسمي من النادي الأهلي لاستقبال بعثة العين

قرر مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب تشكيل وفد يضم محمد سراج الدين، ومحمد الجارحي، وحسام غالي، أعضاء مجلس الإدارة، والدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي لاستقبال بعثة نادي العين الإماراتي الشقيق عند الوصول مساء اليوم بصالة كبار الزوار بمطار القاهرة.. يذكر أن فريقي الأهلي والعين يتباريان على كأس الإنتركونتيننتال بعد غدٍ الثلاثاء باستاد القاهرة.