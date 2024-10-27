محافظ أسوان يسلم 5 سيدات شهادات ومعدات خياطة من "تنمية المشروعات"

سلم اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان 5 سيدات شهادات لمنحنهن معدات خياطة ميكانيكية ذات نوعية وماركة مميزة ، والتى قدمها لهن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بتمويل من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولى من أجل التنمية .

وقد حضر فعاليات التسليم كل من المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، وباسل رحمى الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ، فضلاً عن الدكتور إبراهيم عبد اللطيف مدير فرع أسوان ، والذى أشار إلى ذلك يأتى ضمن مشروع المساهمة فى توفير فرص عمل للمرأة بصعيد مصر من خلال تحسين قدراتهن وتنمية التجمعات المنتجة .

تدريب 75 سيدة تدريباً فنياً وإدارياً على المشغولات اليدوية

ولفت إلى أن المشروع كان الهدف منه تدريب 75 سيدة تدريباً فنياً وإدارياً على المشغولات اليدوية التى تشتهر بها محافظة أسوان ( الخوص والعرجون والخيط ) لرفع وتنمية مهاراتهن وتجويد المنتجات اليدوية داخل قرى ( غرب أسوان ، وبنبان والطويسة بدراو ) بإعتبارها من أكثر القرى التى تشتهر بتجميع السيدات اللاتى يقمن بالعمل فى مشغولات الخوص والعرجون ، ومع نهاية المشروع تم تسليم المعدات لأفضل 5 سيدات منهن .

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