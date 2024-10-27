الدفع بـ79 أتوبيس وسيارة سرفيس لنقل الأهالي وطلاب دسوق

أكد، اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، أنه جري الدفع بـ4 أتوبيسات و75سيارة سرفيس إضافية لنقل الأهالي وطلاب الجامعة بمركز دسوق إلى كفرالشيخ، خلال فترات الذروة، لمنع الازدحام، وحرصًا على سلامة ومستقبل الطلاب، وذلك تحت إشراف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، بالتعاون مع إدارة المواقف وإدارة المرور.

وقال محافظ كفرالشيخ، أن هذه الخطوة تأتي استجابة لمطالب الأهالي وتلبيةً لاحتياجات طلاب الجامعة، وطبقًا للتقارير اليومية، والزيارات الميدانية للمواقف، وفي إطار سعي المحافظة لتحسين منظومة النقل وتقديم أفضل الخدمات للأهالي، وذلك لتخفيف العبء عن طلاب الجامعة والمدارس وتوفير وسيلة نقل آمنة ومريحة للطلاب.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، بأنه يتم الدفع بأتوبيسات وسيارات إضافية بمعظم مواقف المحافظة لنقل الطلاب والأهالي أوقات الذروة، مكلفا رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة بالتنسيق مع وحدات إدارة المرور والإدارة العامة للمواقف، بمتابعة حركة وخطوط السير ونقل الطلاب والأهالي، وتكثيف الحملات الرقابية على المواقف لمواجهة أي محاولة لاستغلال الركاب والتواصل معهم ميدانياً.

وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى وجود تنسيق كامل بين رؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافطة وإدارة المواقف ، والإدارة العامة للمرور ومباحث المرور لتكثيف الحملات الرقابية بمختلف المواقف والميادين لمتابعة التزام جميع السائقين بالتعريفة الجديدة، والتعامل مع أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع أي محاولات لاستغلال المواطنين.

وشدد محافظ كفرالشيخ، على ضرورة إلتزام السائقين بوضع ملصقات التعريفة الجديدة لنقل الركاب فى أماكن واضحة على الزجاج الأمامي والخلفي للسيارة، محذرًا من استغلال الأهالي واتخاذ الاجراءات الرادعة حيال من يستغلهم أو يتعدي على حقوقهم.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير تجاه من يستغل المواطن فى تحصيل مبالغ أزيد من تعريفة الركوب المحددة بكافة الخطوط بنطاق المحافظة، واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة لمنع استغلال المواطنين

وناشد محافظ كفرالشيخ، جموع المواطنين بعدم دفع أية زيادة عن التعريفة الرسمية المعلنة والإبلاغ الفوري عن أي سيارة تخالف التعليمات من خلال الخط الساخن 114 والخط الأرضي 0473220792 - غرفة العمليات وإدارة الأزمات، ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة؛ والخط الساخن لإدارة المرور 136 والأرضي 0473232297 يوميًا على مدار الـ 24 ساعة.

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