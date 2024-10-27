حزب الله يقصف قاعدة زوفولون للصناعات العسكرية الإسرائيلية بحيفا

أعلن حزب الله، اليوم الأحد، قصفه برشقة صاروخية كبيرة قاعدة زوفولون للصناعات العسكرية شمال مدينة حيفا المحتلة، وفقا لنبأ عاجل بقناة "القاهرة الإخبارية".

وفي السياق، أعلن حزب الله ، اليوم، عن مقتل وإصابة عدد من جنود الاحتلال بعد استهداف قوة مشاة إسرائيلية في بلدة حولا بصاروخ موجه.

كما شنّ حزب الله هجوماً ‏جوياً بسرب من المسيّرات الانقضاضية على شركة "يوديفات" للصناعات العسكرية جنوبي شرقي عكا.

وشدّد حزب الله، في بيان، أنّ ‏هذه العملية تأتي دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعاً عن لبنان ‌‏وشعبه.

فيما أكّدت وسائل إعلام إسرائيلية انفجار طائرة من دون طيار داخل مبنى في المنطقة الصناعية "بارليف" بين عكا و"الكرمئيل"، حيث سقط 4 إصابات في المكان.

وأفادت إذاعة "جيش" الاحتلال الإسرائيلي بأنّ حزب الله "ضرب بدقة مصنعاً لتجميع مكونّات الطيران في المنطقة الصناعية بارليف غربي عكا".