رئيس مركز ملوى يوجه بالتعامل الفوري لإزالة كل التعديات والبناء المخالف

وجه عويس قاسم غريانى رئيس مركز ومدينة ملوى عقب تسليم مهام عمله نوابه بضرورة العمل كفريق واحد ، والتعامل الفوري و الحاسم مع بعض الملفات المهمة منها التعديات على املاك الدولة والبناء المخالف بدون ترخيص، وملف التصالح مؤكدا الأهتمام بالمواطن مع تقديم خدمة محترمة تليق بالمواطن الملوانى، معربا عن سعادته بالعمل بديوان الوحدة المحلية لمركز ومدينه ملوي

وأكد « عويس» أنه لن يتهاون في المحاسبه بقوه ضد مهمل او مقصر فى عملة، وأضاف قائلاً يجب سرعه مواجهه التعديات على الاراضي الزراعيه و املاك الدوله على أن تتم الازالات في المهد مع استعادة هيبة الدولة مع اعطاء المواطن كافة حقوقة المكفولة له من الدولة .

وطالب نواب رئيس المركز ورؤساء القرى بأعداد تقرير يومي بما تم انجازه خلال اليوم مع عرض المشكلات أول بأول لسرعة ايجاد الحلول لها ، متمنياً التوفيق للجميع.