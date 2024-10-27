محافظ أسوان يشهد توقيع عقد تمويل متناهي الصغر لتحسين دخل 100 مستفيد

شهد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توقيع عقد مشروع التمويل متناهى الصغر بين جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وجمعية تنمية المجتمع بأم شلباية بإدفو بدعم مالى قدره 5 مليون جنيه بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائى ( UNDP ) لتحسين دخل 100 مستفيد ومستفيدة عن طريق منحهم قروض متناهية الصغر للحد من مشكلة البطالة ورفع مستوى الدخل بشكل عام ، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوفير حياة كريمة للمواطنين ، وإتاحة فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب .

وحضر مراسم توقيع العقد كل من المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، وباسل رحمى الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، وأليساندرو فراكاسيتى الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى بمصر، والدكتور إبراهيم عبد اللطيف مدير فرع أسوان .

وقام بتوقيع العقد نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزى للتمويل بالجهاز للإقراض المتناهى الصغر ، وآدهم سعد رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية المجتمع بأم شلبيايه بادفو .

ومن جانبه أكد الدكتور إسماعيل كمال على توقيع هذا العقد يجسد تكامل وتعاون المؤسسات الحكومية مع الجهات المانحة للإرتقاء بالمستوى المعيشى والإقتصادى والإجتماعى لمواطنى أسوان من خلال تقديم حزمة من الخدمات لإقامة مشروعات متناهية الصغر تساهم فى خلق فرص عمل حقيقية وزيادة الدخل الإقتصادى للأسر المستهدفة .

مقدماً شكره لجهاز تنمية المشروعات على الدعم الكبير الذى يتم تقديمه لأبناء محافظة أسوان فى كافة المجالات .

الفئات المستهدفة من مشروع التمويل متناهى الصغر

فيما أوضح إبراهيم عبد اللطيف بأن الفئات المستهدفة من مشروع التمويل متناهى الصغر هم محدودى الدخل الذين لا يعملوا ، والمرأة بشكل عام ، وخاصة المرأة المعيلة للأسرة ، وشباب الخريجين من الجنسين ، وأصحاب المشروعات المتناهية فى الصغر ويرغبون فى تنمية مشروعاتهم حيث سيحصلون على قروض متناهية فى الصغر بمزايا عديدة بمدة تصل إلى 4 سنوات ، وبفترة سماح 6 أشهر ، وبفائدة 15.5 % مقطوعة سنوياً .

لافتاً إلى أن قيمة القرض للمستفيد النهائى 120 ألف جنيه بحد أقصى 24 شهر متضمنة فترة سماح 3 شهور تسدد خلالها الفوائد ، وتشمل نوعية المشروعات التجارية والخدمية والصناعية والزراعية والحيوانية ، بالإضافة إلى التوسع فى إقامة المشروعات القائمة بهدف توفير فرص عمل ، وزيادة الدخل ، وبشروط محددة لمنح المستفيدين تضم بطاقة رقم قومى سارية ، وألا يقل سن المقترض عن 21 سنة ، وهدفه من التمويل إقامة مشروع جديد أو التوسع فى مشروع قائم .

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