جالانت: علينا تقديم تنازلات "مؤلمة" لاستعادة المحتجزين

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت،اليوم الاحد، إن تحقيق كل الأهداف غير ممكن بالعمل العسكري فقط، مشيرًا إلى أن بلاده عليها «تقديم تنازلات مؤلمة» لإعادة الأسرى المحتجزين بغزة، جسبما أفادت قناة "القاهرة الاخبارية".

وأضاف في كلمة أقرها، اليوم الأحد، بـ«مسئوليته عن أحداث 7 أكتوبر، وما حدث طوال مدة الحرب التي تشنها بلاده على قطاع غزة».

وزعم أن «الجيش الإسرائيلي سجّل إنجازات غير مسبوقة، في جميع الجبهات القتالية، على مدار العام الماضي».

وبشأن التطورات في جبهة الشمال، ادعى أن «حزب الله يعاني من سلسلة من الضربات الإسرائيلية»، زاعمًا تدمير معظم قوته الصاروخية.

وأشار إلى أن «حماس وحزب الله أصبحتا أداة غير فعالة في أيدي إيران»، بحسب تعبيره.

وادعى أن «تلك الإنجازات تحدث تغييرا في علاقات القوة بين إسرائيل وأعدائها، وتسمح على المستوى السياسي بتحقيق أهداف الحرب، واتخاذ كل قرار من موقع القوة والردع، من أجل الوصول إلى واقع مختلف في الشرق الأوسط».

