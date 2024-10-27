باحثة: الاحتلال الإسرائيلي يريد تفريغ شمال غزة بحجج واهية

أكدت الدكتورة تمارا حداد، الكاتبة والباحثة السياسية، استمرار للمجازر التي تحدث في أراضي قطاع غزة، مشيرة، إلى أنّ الاحتلال لديه خطة بتفريغ شمال غزة وإعادة موضعه تحت حجة وذرائع أن مازال هناك مقاومين.

وأضافت «حداد»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ الاحتلال يستخدم هذه الحجة كذريعة من أجل إخراج العدد المتبقي من المواطنين الفلسطينيين وعددهم قد يصل إلى 200 ألف مواطن فلسطيني.

وشددت، على وجود محاولات من الاحتلال لتفريغ أراضي قطاع غزة من السكان عبر القصف الجوي وحصار المنظومة الصحية، على غرار ما حدث لمستشفى الأندونيسي وكمال عدوان.



وذكرت، أنّ الاحتلال لديه سياسة أخرى عبر التجويع عن طريق عدم السماح بإدخال المساعدات الإنسانية، من أجل هدف الضغط على المواطنين وتنفيذ عملية تفريغهم وإخراجهم من المنطقة الشمالية.