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الأحد 27 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

القصة الكاملة لفيديو التختة المنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعى

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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انتشرت حالة من الجدل على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك خلال الساعات الأخيرة بعد تداول فيديو لـ ولية أمر قيل إنها حاولت الاستيلاء على ديسك  خاص بالمدرسة والخروج به بعد انهاء اجراءات نقل طفلها من المدرسة بحجة انها هى من قامت بشرائه  ولها الحق فى استرداده وهذا عندما ظهرت ولية الأمر في الفيديو المتداول والذي تم تصويره في إحدى مدارس محافظة الإسكندرية وهي تجري حاملة الديسك مهرولة تجاه بوابة المدرسة التي كانت مغلقة وسط مشادة مع الظاهرين في المشهد .

حيث إن تفاصيل الواقعة تعود إلى أن ولية الأمر قررت افتعال مشكلة داخل المدرسة لنقل أبنائها وحدثت مشادة بينها وبين إحدى المعلمات بالمدرسة تم على إثرها إغلاق بوابة المدرسة وإبلاغ الجهات الأمنية من جانب إدارة المدرسة لتحرير محضر لولية الأمر بهذه الواقعة نتيجة لذلك .

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