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الأحد 27 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل صحة سوهاج يعقد اجتماعا مع إدارة المستشفيات لمناقشة آليات متابعة ورفع مستوى الخدمة

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة بسوهاج
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عقد الدكتور عمرو وكيل وزارة الصحة بسوهاج صباح اليوم الأحد ، اجتماعا مع أعضاء إدارة المستشفيات وعدد من أعضاء المكتب الفني لوكيل الوزارة وذلك لمناقشه آليات ومتابعة رفع مستوى الخدمات الطبيه المقدمة بمستشفيات المحافظة ، بحضور الدكتور حسن محروس مدير عام الطب العلاجي والدكتور وليد العرشي مدير إدارة  المستشفيات.

من جانبه شدد وكيل وزارة الصحة على تكثيف المرور اليومي على جميع مستشفيات المحافظة ومتابعة سير العمل بها وإعداد تقرير مفصل يشمل جميع ترددات الأقسام والعيادات والعمليات.

وشدد أيضاً على مراجعة أرصدة المستلزمات والأدوية والأمصال وكذلك متابعة أعمال الصيانة ومتابعة صيانة مصادر الكهرباء البديلة لتكون علي أهبة الاستعداد وقت الحاجة اليها.

وناقش أيضاً سبل رفع مستوى الخدمة الطبية و زياده أسرة العناية المركزة بعدد من المستشفيات وأستعرض ملف التعاقدات الطبية بالتخصصات الهامة والتي تحتاجها المستشفيات وتدريب الكوادر البشرية لتقديم خدمه متكاملة وشاملة للمرضى.

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