بأمنيات للبنان.. نانسي عجرم تهنئ إليسا بعيد ميلادها

حرصت الفنانة نانسي عجرم على تهنئة اللبنانية إليسا التي تحتفل اليوم الأحد بعيد ميلادها.

وكتبت نانسي عبر حسابها على موقع "إكس":"بظروف أفضل وإيام حلوة بتشبه لبنان، ينعاد عليكِ اليسا! كل سنة وانت بألف خير وصحة ونجاح".

وردت إليسا على تهنئة نانسي وقالت:"شكرا لك عزيزتي، بارك الله فيك وبارك في بلدنا الحبيب".

يذكر أن إليسا طرحت مؤخرا ألبوم "أنا سكتين" المكون من 12 أغنية هم: خوليو وفيروز، حظي ضحكلي، حلالي، نظرات، من أول السطر، شو كان بيمنعك، النظرة الأولى، فرحانة معاك، كله وهم، العقد، أنا سكتين، بتمايل على ال"beat".

بينما طرحت نانسي عجرم كليب أغنية "أخر إصدار" من فيلم "شوجر دادي" للنجوم ليلى علوى وبيومى فؤاد وحمدى الميرغني، وهي من كلمات عمرو المصري وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع عمرو الخضري.

