"التنمية المستدامة" ينجح في خفض البصمة الكربونية ونسبة استهلاك الكهرباء بجامعة سوهاج

قال الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، إن الجامعة حققت نجاح كبير في تخفيض البصمة الكربونية وتخفيض الانبعاثات الكربونية، وكذلك استهلاك الكهرباء، حيث أن ذلك اتضح من حسابات فريق التصنيف الدولي بمركز التنمية المستدامة، حيث بلغت البصمة الكربونية لكل فرد من منسوبي الجامعة 0.06 طن متري/شخص، وهذا يعتبر إنجاز كبير، حيث تبلغ الحدود العالمية الآمنة 4 طن متري/للشخص.

وأكد رئيس الجامعة أن استهلاك الكهرباء انخفض من 103.52 كيلو واط / فرد (عام2021) إلى 76.04 كيلو واط / فرد (عام2024)، بنسبة انخفاض 26.55٪ (للفرد) من إجمالي استهلاك الكهرباء بالجامعة، موضحاً أن سبب تخفيض إنبعاث الكربون هو تطبيق الجامعة للمعايير الصديقة للبيئة، من حيث التوسع في المساحات الخضراء، وتحويل عدد من السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، إلى جانب ترشيد إستهلاك الكهرباء عن طريق شراء الأجهزة ذات الكفاءة العالية الأقل استهلاكاً للكهرباء، و استبدال المصابيح واللمبات العادية بالانواع الموفرة للطاقة، بالإضافة إلى منع دخول المركبات ذات الإنبعاثات الضارة للجامعة، حيث تم تخصيص مواقف خاصة للدراجات البخارية خارج أسوار الجامعة.

وأوضح الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الجامعة تتبع تطبيق الكثير من الآليات الفعالة لخفض البصمة الكربونية للحد من تأثيرات التغييرات المناخية لضمان مستقبل أكثر استدامة، مشيراً إلى أن حصول الجامعة على ترتيب متميز على مستوى الجامعات العالمية والأفريقية والمصرية في التصنيف الدولي للجامعات الأكثر إستدامة على مدار السنوات الأربع الماضية، الأمر الذي حفز الجامعة على تطوير العديد من برامج وأنشطة الاستدامة التي تعتمد على نشر الوعي البيئي، والإستخدام الأمثل للموارد، لكي تستمر الجامعة صديقة للبيئة، وذلك في إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وأشار الدكتور حمدي حسانين مدير مركز التنمية المستدامة بالجامعة ومنسق عام ملف الجامعة للتصنيف الدولي للجامعات المستدامة، إلى أن جامعة سوهاج من أوائل الجامعات المصرية التي إستحدثت مركز خاص بالاستدامة إيماناً منها بأهمية خلق بيئة مستدامة داخل الحرم الجامعي، حيث قام المركز بتنظيم عدة ندوات وورش عمل داخل وخارج الجامعة للتعريف بماهية البصمة الكربونية، وكيفية قياسها وطرق العمل على تخفيضها، وذلك لنشر الوعي بالحفاظ على البيئة وخفض الانبعاثات الكربونية الضارةبالبيئة.



وذكر حسانين أن مركز التنمية المستدامة بالجامعة يستعد الآن للتقدم للاعتماد كأول مركز على مستوى الصعيد لإصدار شهادات الكربون المعتمدة، والتي ترتكز على قيمة البصمة الكربونية، و من المقرر أن تصبح متطلب من كل الهيئات والمؤسسات قريباً جداً.