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الأحد 27 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ كفر الشيخ يتابع جهود حملات إزالة الإشغالات

بمركزي سيدي سالم والحامول

إزالة الإشغالات والتعديات
إزالة الإشغالات والتعديات بكفر الشيخ
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تابع، اللواء علاء عبدالمعطى، محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدات المحلية بمركزي سيدي سالم والحامول، فى حملات إزالة الإشغالات والتعديات من الشوارع لتحقيق السيولة المرورية وتسهيل حركة المواطنين والحفاظ على المظهر الحضاري، وذلك تحت إشراف أيمن خلف الله، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، وعصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول.

أكد محافظ كفرالشيخ، إستمرار حملات إزالة الإشغالات لتحقيق السيولة المرورية بالشوارع والميادين، موجهًا بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وإزالة ورفع التعديات، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

كلف محافظ كفرالشيخ، برفع كافة الأتربة والقمامة من الشوارع أولًا بأول، ومنع ظاهرة الإنتظار الخاطئ للسيارات والتعدى على حرم الشارع العام من المحال التجارية، مشددًا على التواصل مع المواطنين والإستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، وتنفيذ التعليمات بسرعة الإستجابة وإيجاد الحلول العاجلة لمشاكلهم وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

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