مصرع شخص بطلق ناري وإصابة آخر بمشاجرة داخل قاعة أفراح في الدقهلية

تلقى شخص مصرعه بـ 3 طلقات نارية بأنحاء متفرقة من جسده وأصيب شخص آخر جراء وقوع مشاجرة داخل قاعه أفراح بنطاق مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، خلال حفل زفاف، وجرى إيداع جثمان المتوفى مشرحة المستشفى والمصاب لمستشفى ميت غمر العام وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط مرتكب الواقعة.

مشاجرة داخل قاعة أفراح في الدقهلية تنتهي بجثة ومصاب:

كان اللواء دكتور حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطاراً من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود اشارة من مستشفي ميت غمر العام بوصول شخص مصاب بطلق ناري وآخر جثة هامدة إدعاء طلق ناري في مشاجرة بأحد قاعات الافراح بميت غمر.

انتقل ضباط وحدة مباحث ميت غمر إلى مكان البلاغ بالفحص تبين مصرع المدعو "مسعد صابر مسعد سليم، 22 سنة", متاثرا باصابته بـ3 طلقات بالصدر، وإصابة المدعو عبد الرحمن محمد عنتر صديق، ٢٤ سنة، بطلق ناري في الركبة اليسري، وذلك إثر تعرضهم لطلقات نارية في مشاجرة بقاعة رويال للأفراح بميت غمر .

جرى نقل المصاب إلى قسم العظام بالمستشفى لتلقي العلاج اللازم ونقلت جثة المتوفى إلى مشرحة المستشفى تحت تصرفات النيابة العامة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واحيل للنيابة العامة التي امرت بتحريات مباحث إدارة البحث الجنائي حول الواقعة وسرعة ضبط المتهم بإطلاق النيران والسلاح المستخدم في الواقعة.