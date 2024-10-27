محافظ المنوفية يوجه بصرف مساعدات عاجلة لحالات إنسانية من ذوي الهمم

واصل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، لقاءاته اليومية مع المواطنين للتعرف على احتياجاتهم وشكاواهم والعمل على تلبيتها في إطار اللوائح والقوانين، تعزيزاً لأهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

وأثناء اللقاء، استمع المحافظ لشكوى مواطنة من منشأة السادات بمركز الشهداء تعول أبناء من ذوي الهمم، يعانون من ظروف صحية صعبة، وبناءً على ذلك، أمر المحافظ بصرف مساعدة مالية عاجلة ومواد غذائية دعمًا لهم، كما قرر توفير كرسي متحرك لموظفة إدارية من ذوي الهمم بإحدى مدارس التعليم الأساسي في قويسنا، موجهاً مدير الإدارة التعليمية بتخفيف المهام الموكلة إليها مراعاةً لظروفها الصحية.

وفي استجابة فورية لشكوى أحد المواطنين من منوف حول عدم التزام أحد المخابز بسرس الليان بمواعيد التشغيل، كلّف المحافظ مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع مباحث التموين لتنفيذ حملة مفاجئة على المخابز للتأكد من الالتزام بالاشتراطات والمواعيد المحددة.

كما وجه بتشكيل لجنة من التفتيش والمتابعة للنظر في شكوى مواطن آخر من قويسنا بشأن تعديات على الشارع العام من قبل أحد الجيران بالمخالفة للاشتراطات التنظيمية والهندسية.

وخلال اللقاء، وجّه محافظ المنوفية مدير عام إدارة شبين الكوم التعليمية بدراسة طلب أحد المعلمين من ذوي الهمم بإلغاء انتدابه من مدرسة تعليم أساسي وإبقائه بمدرسة المساعي المشكورة، تيسيراً لظروفه الصحية.

كما كلّف إدارة أملاك الدولة بالإسراع في إجراءات تقنين وضع أحد المواطنين بناحية أبو نشابة بالسادات، سعياً لتحقيق الصالح العام وإنهاء الملف بشكل كامل.